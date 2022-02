62. Plebiscyt Sportowy Nowin. Wola Mała, ale ogromna pasja do kolarstwa. Kolorowy peleton bardzo ambitnych ludzi

Ponad 10 lat temu grupa znajomych zaczęła trenować kolarstwo. To byli pasjonaci. Nic więc dziwnego, że szło bardzo dobrze. Z każdym tygodniem jeszcze bardziej lubili, to co robili, że postanowili utworzyć sekcję kolarską w STS Jordan. Zrobili to i sukcesywnie się rozwijali.

- Drużyna nam się rozrasta, przyjmujemy nowych zawodników. Posiadamy na swoim koncie wiele sukcesów sportowych. Trzy razy w tygodniu organizujemy w Łańcucie zbiórki kolarskie i według demokratycznie ustalanego planu trenujemy, a podczas weekendów wyjeżdżamy na zawody

- mówi Patryk Burda, zawodnik Jordana i organizator sekcji.

Widać ich było w peletonie i na najwyższym podium wyścigu Rafała Majki w Dobczycach i w „Starachowickiej Strzale”, w łańcuckim maratonie „Granicami powiatu” oraz w wielu innych wyścigach. Czołowi zawodnicy Jordana, to m.in. bracia Mateusz i Patryk Burda, Kamil Kowal, Kamil Kulpa, Robert Sztuc, Jacek Bereza, Tadeusz Czwarkiel, Piotr Jasiński, Paulina Burda, Joanna Szura, Małgorzata Szczuc.