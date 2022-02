62 Plebiscyt Sportowy. Piotr Żyła dobrze gra w piłkę nożną, ale również świetnie radzi sobie na bieżni

Piotrek należy do wyróżniających się zawodników w Akademii Piłkarskiej w Kawęczynie. Zazwyczaj występuje na pozycji napastnika, lewoskrzydłowego lub wahadłowego.

Warto zauważyć, że Piotrek równie dobrze co na boisku radzi sobie także jako lekkoatleta. Do jego osiągnięć należą m. in. VI miejsce w Biegu na 60 m. w Finale Wojewódzkim w Lekkoatletyce w Igrzyskach Dzieci. Został również wicemistrzem Powiatu Mieleckiego w Biegu na 60 metrów oraz w Indywidualnych Biegach Przełajowych, a także Mistrzem Powiatu Mieleckiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Jednak na pytanie, która dyscyplina jest mu bliższa odpowiada bez wahania. - Zdecydowanie piłka nożna.