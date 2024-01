64. Plebiscyt Sportowy Nowin. Giampaolo Medei po siedmiu latach przerwy zdobył z Asseco Resovią medal. Przełamał niemoc

- To jest dobry rok naszej pracy i chcę, aby następny sezon był jeszcze lepszy - komentował utytułowany Włoch, który doprowadził rzeszowską drużynę po siedmiu latach przerwy na podium mistrzostw Polski.

- Wszyscy mamy wysokie ambicje i mam nadzieję, że na koniec rozgrywek osiągniemy zadowalający wynik. Jestem pewny, że klub zrobi wszystko, aby wciąż budować bardzo dobrą drużynę i grać o najwyższe cele w Polsce, a może też w Europie- podkreśla Medei.

Coach, który ma w dorobku wiele sukcesów. W sezonie 2016/17 z Tours VB zdobył Puchar CEV, a w sezonie 2017/18 z Cucine Lube Civitanova sięgnął po pięć srebrnych medali - Klubowych Mistrzostw Świata, Ligi Mistrzów oraz Mistrzostw, Pucharu i Superpucharu Włoch. Lata 2019-2021 spędził w Turcji, prowadząc Ziraat Bankası Ankara do pierwszego w historii tego klubu mistrzostwa kraju.

Medei ma podpisany kontrakt w Rzeszowie do końca obecnego sezonu. Według informacji włoskich mediów, już od przyszłego sezonu ma być on kandydatem na nowego trenera Cucine Lube Civitanova, świetnego klubu, który prowadził wcześniej, zastępując Gianlorenzo Blenginiego. Czy Medei zakończy pracę z resoviakami i po dwóch latach wróci do Italii, oficjalnie nie wiadomo?