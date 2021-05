Akcja "Motocykl" na podkarpackich drogach. Motocykliści głównie przekraczali dozwoloną prędkość [ZDJĘCIA]

Wypadek z udziałem motocyklisty w Zahutyniu. Mężczyzna trafił do szpitala

Nie tylko motocykliści są winni wypadkom na drogach Podkarpacia

Podkarpacka policja zaznacza, że do niemal połowy wypadków, w których poszkodowanymi są motocykliści lub ich pasażerowie, przyczyniają się inni użytkownicy dróg, najczęściej to kierujący samochodami osobowymi. Główne przyczyny to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Natomiast najczęstszymi przyczynami wypadków spowodowanych przez motocyklistów, są: jazda z nadmierną prędkością, nieprawidłowe wyprzedzanie, niezachowanie bezpiecznej odległości i nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu.