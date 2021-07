Akcja Szkoły Mistrzostwa Sportowego Resovia "Wakacje z piłką" zakończyła się sukcesem

W ciągu dwóch tygodni odbyło się 175 godzin zajęć piłkarskich, w których wzięło udział 60 dziewcząt i chłopców w wieku 5-13 lat.

- Prawdę mówiąc, to chętnych było znacznie więcej, ale po prostu to była maksymalna liczba, którą mogliśmy przyjąć na zajęcia

- mówi Kamil Pelczar.

Nie da się ukryć, że pierwsza połowa lipca była aż nadto udana jeśli chodzi o pogodę.

- Czasami rzeczywiście można powiedzieć, że mieliśmy zajęcia wręcz w tropikalnych warunkach, ale mimo to zawsze dzieciaki kończyły je zadowolone i to było wspaniałe - opowiada trener SMS-u Resovia. - Bardzo zależało nam na tym, żeby każdy zawodnik czy zawodniczka rozwijał się piłkarsko, ale również staraliśmy się dać dzieciakom swobodę, żeby mogli wykazać się inicjatywą i wymyślali różne zajęcia, co było dla nich chyba małym zaskoczeniem - dodaje z uśmiechem.

Trener Pelczar nie ma jednak wątpliwości, że "Wakacje z piłką" zakończyły się pełnym sukcesem.