Alert RCB: na Podkarpaciu możliwe wichury, ulewy, burze i grad!

"Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu" - czytamy w SMS-owym alercie RCB.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie precyzuje, że prognozowane są burze z opadami deszczu do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami możliwy grad.

Z kolei w ostrzeżeniu hydrologicznym, które jest ważne do wtorku do godz. 14, WCZK informuje o możliwych gwałtownych wzrostach stanów wód.