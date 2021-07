Amerykanka Kara Bajema nową zawodniczką Developresu Rzeszów. To może być hit!

Kanadyjka po bardzo udanym sezonie w Rzeszowie przeniosła się do Turcji. Zanim jednak trafiła na Podkrapacie jej nazwisko niewiele komukolwiek mówiło.

Podobnie może być z Bajemą. Kara jest rok starsza od Kiery i gra na pozycji przyjmującej, ale przeszła podobną drogę. Zanim trafiła do Developresu, zanotowała wiele sukcesów w szkole średniej i w rozgrywkach akademickich za oceanem. Następnie trafiła do ligi włoskiej, a po roku do Rzeszowa.