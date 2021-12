Andrzej Kołodziej: - Już w sierpniu 1981 r. mówiliśmy, że starcie jest nieuniknione

Rozmowa z Andrzejem Kołodziejem, sygnatariuszem Porozumień Sierpniowych w 1980 r., działaczem „Solidarności” i Solidarności Walczącej, pochodzącym z Zagórza na Podkarpaciu

W jesieni 1980 r. już było jasne, że władza dąży do rozprawy z „Solidarnością”. Nie wiadomo było tylko, kiedy to nastąpi i w jakiej formie.

Poczucie, że „coś się wydarzy” i władza spróbuje rozliczyć się z „Solidarnością”, mieliśmy już wcześniej – od wiosny 1981 r., po wydarzeniach w Bydgoszczy (pobicie trzech działaczy „Solidarności” i „Solidarności” rolniczej podczas sesji WRN 19 marca 1981 r. – przyp. JK). Mieliśmy wtedy świadomość, że władza jest słaba. PZPR się sypała, część członków partii chciała podważyć centralne kierownictwo i tworzyć tzw. struktury poziome. Ale od momentu, kiedy Jaruzelski został premierem (luty 1981 – przyp. JK), a władza została oddana w ręce armii, mieliśmy świadomość, że oznacza to przygotowanie do rozprawy z „Solidarnością”. Związek miał alternatywę: albo podporządkować się temu co chce władza, albo próbować zachować niezależność w tym systemie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że istnienie niezależnej organizacji w totalitarnym państwie wydaje się rzeczą absurdalną. Po Bydgoszczy, od kwietnia 1981 r., zaczęliśmy myśleć o przygotowaniach do stanu wyjątkowego, bo taką formułę znaliśmy. Wtedy nikt nie mówił o stanie wojennym, mieliśmy natomiast świadomość, że władza, gdy tylko się umocni – uderzy. Nie można jednak było tego powiedzieć ludziom wprost. W sierpniu 1981 r. drukowałem specjalne zestawy ulotek zawierające instrukcje na różne ewentualności. Wzór czerpaliśmy z inwazji na Czechosłowację w 1968 r. Przygotowaliśmy apele do żołnierzy radzieckich i NRD-owskich na wypadek zewnętrznej interwencji oraz do Wojska Polskiego na wypadek wprowadzenia stanu wyjątkowego wewnątrz. Przygotowywaliśmy się więc na każdą ewentualność, ale w bardzo wąskim gronie.

A więc 13 grudnia nie był zaskoczeniem?

W pewnym sensie był. Trudno było przecież przewidzieć, jak to wszystko będzie dokładnie wyglądało. Może bardziej spodziewaliśmy się większej determinacji ludzi, większego oporu w zakładach pracy. Tak naprawdę „Solidarność” była bezbronna, naszą jedyną bronią było wolne słowo, gazetki i ulotki. Dlatego zaczęliśmy już wcześniej zabezpieczać sprzęt poligraficzny na wypadek wprowadzenia stanu wyjątkowego. Tworzyliśmy w Trójmieście punkty, gdzie były: maszyna drukarska, matryce, zapas papieru i farby. Pamiętam rozmowy ze śp. Lechem Kaczyńskim, który był naszym doradcą, Andrzejem Gwiazdą czy Anią Walentynowicz w kuluarach zjazdu gdańskiej „Solidarności” w sierpniu 1981 r., podczas których mówiliśmy, że starcie jest nieuniknione, bo władza się umacnia. Zastanawialiśmy się jedynie, kiedy ono nastąpi. Przewidywaliśmy, że przed świętami Bożego Narodzenia. Święta są bardzo ważne dla Polaków i uważaliśmy, że ludzie po różnych walkach, strajkach będą chcieli spędzić je w domu. Stratedzy władzy też to wiedzieli, dlatego zapewne taki moment wybrali.\

13 grudnia 1981 r. nie było Pana w Polsce, bo dwa miesiące wcześniej został Pan aresztowany w Czechosłowacji za przerzut niezależnych wydawnictw. Po kilku miesiącach został Pan skazany na 1 rok i 9 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok odsiedział Pan w więzieniach w Pradze i Litomierzycach. Czy dochodziły tam do Pana informacje o tym, co się dzieje w Polsce?

Kiedy został ogłoszony stan wojenny, siedziałem jeszcze w areszcie. Nie otrzymywałem tam nawet czeskich gazet. Współwięzień, który – nie mam co do tego złudzeń – był agentem, dostawał „Rude Pravo”, z już wyciętymi artykułami na temat Polski. 13 grudnia wzięli mnie na przesłuchanie i pokazali mi czeską gazetę z wielkim tytułem, że to koniec „Solidarności”. Próbowali mnie złamać. Odmówiłem jakiejkolwiek rozmowy. W kwietniu 1982 r., po wyroku, przewieźli mnie do więzienia dla cudzoziemców w Pradze. W tym więzieniu siedzieli także Polacy, głównie przemytnicy. Od nich miałem szczątkowe informacje o tym, co się dzieje w Polsce. Dostawali je w listach. Polskich gazet nam nie dawali.

Po odsiadce, latem 1983 r. wrócił Pan do rodzinnego Zagórza. Przez pierwsze tygodnie kurował się Pan w domu, bo w więzieniu podupadł Pan na zdrowiu. Jesienią, wezwany przez Bogdana Borusewicza, wrócił Pan na Wybrzeże, zaczął działać w podziemnych strukturach „Solidarności”. Ale wasze drogi dość szybko się rozeszły.

Rozeszły się mniej więcej po roku, latem 1984 r. Siedząc w czeskim więzieniu wyobrażałem sobie, jak może wyglądać opór w Polsce. Jedynym wzorcem była konspiracja AK z okresu II wojny światowej. To co zastałem po powrocie do Polski, było diametralnie różne od tamtego wzorca. Nie tak to sobie wyobrażałem. Już w 1981 r. uważałem, że w totalitarnym systemie nie ma miejsca dla niezależnej organizacji. To było związane ze słynnym „Posłaniem do ludzi pracy Europy Wschodniej”, uchwalonym na I Zjeździe „Solidarności”. Zdawałem sobie sprawę, że bez pokonania komunizmu nie jesteśmy w stanie niezależnie funkcjonować. Chodziło nie tylko o pokonanie komunizmu w Polsce, ale o upadek całego bloku wschodniego. Dlatego, poznając solidarnościowe podziemie i metody konspiracji, poszukiwałem czegoś innego, a w zasadzie interesowało mnie już dążenie do niepodległości Polski. Dzięki przyjaciołom – Ewie Kubasiewicz i innym – szybko trafiłem do Kornela Morawieckiego i Solidarności Walczącej.