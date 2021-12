Andrzej Kowal: W meczu z Asseco Resovią nikt nie będzie wstrzymywał ręki. Liczymy na dobry wynik

Jako trener Ślepska ma Pan szczęśliwą rękę do wygrywania z Resovią...

Nie żyję wspomnieniami. Tamte wygrane mecze, to już przeszłość i nie mają już znaczenia. Resovia ma inny skład, my także inny. Są to inne zespoły. Obecnie oba są w trudnej sytuacji i będą grały o pełną pulę. Jeden i drugi będą się starać zwyciężyć.

Ślepsk wygrał tylko dwa mecze i jest przedostatni. Resovia cztery. Aż pięć z sześciu ostatnich przegrała. Obie drużyny zawodzą. Resovia na pewno więcej, Ślepsk nieco mniej?

Patrząc przez pryzmat wyników i oczekiwań bez dwóch zdań tak jest. Resovia dokonała bardzo dużych wzmocnień, oczekiwania wszystkich były większe., ale jest to dopiero koniec pierwszej rundy i wszystko może się jeszcze wydarzyć. Niejeden zespół startując z niższych pozycji zdobywał medale, a nawet mistrzostwo Polski. Najważniejsza będzie dyspozycja podczas play-offów. Mecze w rundzie zasadniczej budują pewność siebie zespołu, który odnosi zwycięstwa. Dwa zwycięstwa jest to wynik poniżej naszych ambicji i oczekiwań. Liczyliśmy na więcej . Na nasze obecne miejsce złożyło się wiele przyczyn, przede wszystkim sytuacja zdrowotna. Wypadł nam podstawowy rozgrywający, co wpłynęło na stabilizację naszej gry. Nie rozpamiętujemy co było, skupiamy się co jest przed nami, co jeszcze możemy osiągnąć. Wygrać. Musimy koncentrować się na pojedynczych meczach, by je wygrywać. To nasz najbliższy cel.