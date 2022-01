Andrzej Lebiediew, żużlowiec Cellfast Wilków Krosno: Jako młody chłopak chciałem zostać mistrzem świata

Kapitan drużyny powinien czasem napiętą atmosferę rozładować żartem, uśmiechem. Taki jesteś, ale na torze zawsze znajdziesz swoją ścieżkę, którą pomykasz po zwycięstwo...

Cała nasza drużyna jest dobra. Mamy samych fajnych chłopaków, no i jesteśmy młodym zespołem. Nie będę zdradzał ile lat ma Mateusz Szczepaniak, który jest naszym najstarszym zawodnikiem. Mamy wiele wspólnych tematów, chętnie ze sobą rozmawiamy, żartujemy. Oczywiście głównym tematem naszych rozmów jest żużel, a jak wiadomo mamy tu o czym rozprawiać. Cieszę się, że taki właśnie klimat mamy w naszej drużynie i cieszę się, że to nie zarząd, czy trener wybrał mnie na jej kapitana, tylko zdecydowali o tym koledzy. Obiecuję, że w przyszłym sezonie także będę się starał, aby wypełniać swoją rolę najlepiej, jak potrafię. Na torze, tak jak do tej pory, zawsze będę się starał znaleźć tę najlepszą ścieżkę, aby mimo przegranego startu pojechać nią po zwycięstwo i pociągnąć wynik naszej drużyny, bo to jest dla mnie zawsze najważniejsze.