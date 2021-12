Apklan Resovia podpisała umowę partnerską z 4-ligowym klubem z Ustrzyk Dolnych

- Umowa określa zasady współpracy w czterech zakresach - mówił na konferencji prasowej prezes CWKS Resovia Rzeszów S. A. Adrian Rudawski. - Pierwszy z nich to szkolenie dzieci i młodzieży, drugi to współpraca na niwie działań marketingowych, trzeci to wspólna polityka transferowa, a czwarty to wspólne korzystanie z baz szkoleniowych i treningowych. Umowa będzie obowiązywała na czas nieokreślony - dodał.