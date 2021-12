Asseco Resovia gra dalej w Pucharze Polski. KPS Siedlce nie miał większych szans

Siatkarze Asseco Resovii w Plus Lidze nie grają na miarę oczekiwań, ale przed świętami mieli okazję poprawić choć nieco swoje nastroje, ale również kibiców.

W meczu 1/16 Pucharu Polski podopieczni Alberto Giulianiego pojechali do Siedlec, aby zmierzyć się z miejscowym KPS-em. To oczywiście rzeszowianie byli zdecydowanym faworytem tego starcia. Ich rywal to był bowiem 1-ligowy średniak i każde inne rozstrzygnięcie, niż pewna wygrana Asseco Resovii to byłaby spora niespodzianka. Nie mówiąc nawet o przegranej. To byłaby już prawdziwa katastrofa.

Goście mieli więc obowiązek wygrać, ale początkowo rywale sprawiali im pewne problemy. Prowadzili 3:1, 5:3 i 13:12. W tym momencie do głosu doszli jednak przyjezdni, zaczęli wypracowywać przewagę i ostatecznie pierwsza partia pewnie padła ich łupem.

O ile w pierwszej odsłonie miejscowi postawili się faworyzowanemu rywalowi, to w drugiej nie było już większych emocji. Asseco Resovia szybko wypracowała solidną przewagę, która tylko rosła i jasnym się stało, że i ta partia padnie łupem przyjezdnych.