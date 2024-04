Asseco Resovia kończy sezon bez medalu! Rozczarowanie w Rzeszowie. Projekt Warszawa pokonał resoviaków po raz drugi

W drugim secie resoviacy walczyli, ale stołeczny zespół trzymał poziom i gra była wyrównana. Punkt za punkt (13:13, 15:15). Były błędy z obu stron, zwłaszcza na zagrywce. Wreszcie trafił serwem Adrian Staszewski (17:15), a Karol Kłos zapunktował ze środka (18:16). Wyrównał asem Kevin Tillie (20:20). Znów wszystko rozstrzygnęło się w końcówce, ponownie w grze na przewagi. Po ataku Louatiego Resovia miała piłę setową, potem kolejną, ale najpierw Staszewski zepsuł zagrywkę, następnie to samo zrobił Drzyzga. Warszawski blok był nie do przejścia dla Cebulja. Kropkę nad „i” postawił zagrywką Tillie. Resovia znów nie wykorzystała swojej szansy, znów oddawała punkty rywalowi po błędach.

Resoviacy mieli nadzieję, że wyrównają stan rywalizacji po drugim meczu w hali Torwar i doprowadzą do trzeciego starcia w sobotę. Niestety, nie zagrali na tyle dobrze i skutecznie, aby zrealizować ten plan. Projekt był lepszym zespołem. Podobnie jak w Rzeszowie pierwsze dwa sety zakończyły się w grze na przewagi. Rzeszowianie mieli w nich swoje szanse, ale znów popełniali błędy w decydujących momentach. Trzeci set także dla gospodarzy. Był to ostatni już mecz tej drużyny. - Był to szarpany mecz. Fajnie zagrywaliśmy - krótko podsumował piątkowy pojedynek Bartłomiej Bołądź, najlepszy na boisku w Rzeszowie i w Warszawie.

W trzeciej partii nakręceni pozytywnie siatkarze z Warszawy punktowali raz po raz to z ataku, to z pola zagrywki coraz bardziej zdenerwowanych i zdeterminowanych zawodników z Rzeszowa (6:2, 9:4), z których uciekała wiara. Przegrywali 6:12. Poderwali się jednak do walki i głównie za sprawą Jakuba Buckiego i Louatiego zmniejszyli stratę do dwóch punktów (10:12, 14:16). Projekt dodał gazu (19:14). Świetnie grał w ataku Bołądź. Jego koledzy też robili swoje (22:17, 23:19). Nierówno grająca Resovia nie miała argumentów, aby ich zatrzymać na drodze po medal. Mecz zakończył Taylor Averill. Jednym radość, drugim smutek.