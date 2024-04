Asseco Resovia wygrała w Lublinie i zapewniła sobie czwarte miejsce w fazie zasadniczej. Jeden set do zapomnienia

Asseco Resovia po ładnych akcjach uciekła lublinianom na dystans pięciu punktów (13:8, 15:10). Wydawało, że rzeszowianie będą kontynuowali ten marsz już do końca seta. Gospodarze jednak nie spasowali. Rzucili się w pościg za gośćmi. Wykorzystywali także ich błędy oraz sami punktowali także na kontrze i odrobili wszystkie straty. Inna sprawa, że resoviacy, którzy dobrze bronili, trochę podwali im rękę. Po akcjach z krótkiej Karola Kłosa rzeszowianie prowadzili 22:20.Po błędzie na zagrywce Adriana Staszewskiego było tylko 22:21. Jakub Kochanowski poprawił na 24:22. Damian Schulz po bloku zmniejszył straty do jednego oczka (24:23), a seta zamknął atakiem po bloku Stephen Boyer.

W drugim secie po wymianie punkt za punkt, resoviacy uzyskali trzy punkty przewagi (9:6). Mateusz Malinowski palnął w aut i było 13:9 dla Resovii. Po dwóch z rzędu błędach Defalco, jej przewaga zmniejszyła się do jednego punktu. Po chwili znów było trzy (21:18). Końcówka była bliźniaczo podobna do tej z pierwszej odsłony. Lublinianie niwelowali straty do jednego punktu, ale goście nie pozwolili odebrać sobie prowadzenia. Ponieważ Boyer kończył praktycznie wszystkie ataki, Fabian Drzyzga zagrał właśnie do niego i… było 2:0 w meczu dla podopiecznych Giampaolo Medeiego, którzy atak mieli zdecydowanie lepszy od gospodarzy.

Trzecią odsłonę udanie zaczęli lublinianie. Byli dokładniejsi, skuteczniejsi; szło im i po ataku Tobiasa Branda prowadzili 12:8. Resovia włączyła skuteczną zagrywkę i blok. Przy zagrywkach Yacina Louatiego zdobyła 6 punktów z rzędu; najpierw wyrównała (12:12), a po trzech kolejnych lokach wyszła na prowadzenie (15:12). Po kolejnym bloku i błędzie LUK-u rzeszowianie przeważali 19:14. Po następnych akcjach 20:15 i 21:17. Rzeszowianie zupełnie nieoczekiwanie zacięli się; popełniali błędy i przy zagrywkach Macieja Krysiaka, słabym przyjęciu oraz atakach Damiana Schulza i Marcina Kani przegrywali 21:23. Wprowadzony na boisko Klemen Cebulj wyrównał (23:23), ale dwie ostatnie akcje należały do miejscowych. Za tego seta resoviacy powinni się mocno rumienić.