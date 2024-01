Bardzo ważny mecz w Mielcu. ITA TOOLS Stal gra dziś z Grupa Azoty Akademią Tarnów

- To bardzo ważny mecz. Gramy z sąsiadkami w tabeli. Dziewczyny muszą wyjść na boisko i walczyć. Wszystkie są zdrowe, wszystkie pozostają do dyspozycji trenera. W zespole nastrój pełnej koncentracji, jak przed każdym spotkaniem, bo każde jest ważne, ale to jest szczególne - podkreśla Paweł Warzecha, prezes mieleckiego klubu.

W pierwszym starciu w Tarnowie, rozegranym na początku listopada 2023 roku, 3:0 zwyciężyły gospodynie. ITA TOOLS Stal tylko w trzeciej zakończonej na przewagi partii mocno im się postawiła. Dziś czas na rewanż, oby zwycięski. Mecz rozpocznie się o 20.30 i pokaże go na żywo Polsat Sport.

Trener mieleckiej drużyny Mateusz Grabda twierdzi, ze nastroje w drużynie są dobre, zawodniczki znajdują się dobrej formie fizycznej, zespół z każdym meczem rośnie i powinien być to fajny mecz.