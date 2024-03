Biskup Jan Wątroba poświęcił nowy ośrodek rehabilitacyjny Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Cmolasie [ZDJĘCIA]

- Jednym z zadań powierzonych Caritas jest troska o ludzi chorych. To zadanie jest realizowane m. in. przez ofertę medycznych zabiegów rehabilitacyjnych, które umożliwiają powrót do dawnej sprawności osobie chorej lub pacjentowi po operacji. O zapotrzebowaniu na rehabilitację świadczy fakt, że średni czas oczekiwania na świadczenie rehabilitacyjne na NFZ w Polsce wynosi 195 dni, a w województwie podkarpackim 172 dni (stan na 1.03.2024 r.) - można przeczytać na stronie rzeszowskiego Caritas.

To właśnie z uwagi na ludzi chorych i ich potrzeby diecezjalny oddział związanej z Kościołem organizacji charytatywnej stworzył i uruchomił Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjny Caritas w Cmolasie. Mieści się on w gruntownie wyremontowanym budynku, dostosowanym do wymogów Narodowego Fundusz Zdrowia i wyposażony został w niezbędny, profesjonalny sprzęt.

W sobotę 2 marca placówkę oficjalnie otwarto i poświęcono.