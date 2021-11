Błażej Majdan, żołnierz z Rzeszowa wygrał walkę na gali MMA Armia Fight Night

Walka Majdana z Karolczykiem znalazła się w głównej rozpisce gali w Łodzi. Rzeszowianin nie był jednak faworytem tego starcia.

Błażej nie wygrał w zawodowym MMA od 2017 roku, a od tego czasu poniósł, aż cztery porażki. Znacznie lepiej w statystykach prezentował się jego rywal, który dodatkowo miał przewagę kilku centymetrów wzrostu.

To wszystko jednak nie miało wpływu na przebieg walki. Karolczyk tylko na początku pierwszej rundy postraszył Majdana, gdy znalazł się za jego plecami i był bliski zakończenia pojedynku przez duszenie. Zawodnik z Rzeszowa zdołał jednak wyjść z opresji i do końca pojedynku, to on dominował.

Majdan lepiej prezentował się zarówno w stójce, jak i zdołał kilka razy obalić swojego przeciwnika, przez co sędziowie nie mieli wątpliwości i ocenili jego wygraną w każdej z rund.