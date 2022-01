Brak prądu w podkarpackim. Sprawdź gdzie 25.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Dębica - ul. Łukasiewicza działka nr 133, odbiorca zasilony ze stacji Dębica Zakład Produkcyjny.

25.01 od godz. 8:00 do 12:00

Przeczyca - od Domu Ludowego do kościoła, sklep i szkoła.

25.01 od godz. 8:00 do 14:00

Dzwonowa - od strony Lubczy.

26.01 od godz. 9:00 do 14:00

Gumniska - okolice domów od numeru 67 do 77 oraz od 138 do 152.

31.01 od godz. 8:00 do 11:00

powiat mielecki

Ruda - początek wsi od Rydzowa.

26.01 od godz. 9:00 do 15:00

Janowiec - wzdłuż drogi Tarnów-Mielec.

27.01 od godz. 8:30 do 14:00

Janowiec - wzdłuż drogi Tarnów-Mielec.

31.01 od godz. 8:30 do 14:00

Mielec, ul. Długosza 1, ul. Głowackiego linia napowietrzna, PKP i nastawnia PKP, ul. Sienkiewicza 40, ul. Obrońców Pokoju, ul. Drzewieckiego zespół garaży

26.01 od godz. 7:30 do 14:30