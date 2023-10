– Dzięki Bogu nie sprzedano tej nieruchomości, bo nie dostrzegano jej potencjału, natomiast my chcieliśmy, by stała się ona kołem zamachowym dla rozwoju całego bieszczadzkiego regionu, by dała mu impuls rozwojowy – mówi Andrzej Olesiuk, starosta leski. – Ten teren się wyludnia, młodzi stąd wyjeżdżają, bo nie widzą tu dla siebie perspektyw. Jest coraz więcej obszarów chronionych i obawiamy się, że za jakiś czas nie będzie tu można inwestować. Natomiast w dniu dzisiejszym ten teren nie jest objęty żadną formą ochrony.