Bronisław Mrugała, właściciel stacji narciarskiej Gromadzyń: Stoki narciarskie ruszą wtedy, gdy będzie trzymał mróz i spadnie dużo śniegu

Czy ośrodki narciarskie w Bieszczadach są już gotowe na przyjęcie narciarzy i snowboardzistów?

Nie chcę mówić za innych, ale z tego co wiem, jeszcze nie. Jeśli chodzi o nas, cały czas musimy dośnieżać stok. Mam jednak nadzieję, że już w najbliższych dniach wystartujemy. Jeśli wyprodukujemy odpowiednią ilość śniegu, to być może w tę niedzielę otworzymy stację. A jeśli to nam się nie uda, będziemy musieli poczekać do przyszłego tygodnia.

Kilka dni temu w końcu spadł śnieg. Dla właściciela stacji narciarskiej to na pewno dobra wiadomość.

No tak, ale to śnieg mokry i jest go niewiele - ok. 15 cm. To wciąż za mało, by myśleć o jeździe na nartach. Wystarczą dwa cieplejsze dni i będzie po śniegu.

Ile armatek nasypie śnieg na stoku narciarskim Gromadzyń?