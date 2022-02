BSH zwiększa produkcję AGD i zatrudnienie na Podkarpaciu. Firma chce zatrudnić 100 dodatkowych pracowników

Spółka BSH produkuje na Podkarpaciu kapsułkowe ekspresy do kawy, maszynki do mielenia i odkurzacze. Ten sprzęt gospodarstwa domowego marek Bosch i Siemens trafia do klientów głównie z Europy Zachodniej, ale również z innych regionów świata oraz z Polski.

- Rozwijamy fabrykę w Głogowie Małopolskim, wprowadzamy nowe technologie i zwiększamy produkcję. W ubiegłym roku z naszych linii produkcyjnych zjechały ponad dwa miliony urządzeń. Przed nami kolejne inwestycje i w związku z tym powiększamy nasz zespół - wyjaśnia Richard Dalacker, Dyrektor Oddziału BSH w Rzeszowie.