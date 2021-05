Budowa połączenia al. Kopisto z ul. Wierzbową. Utrudnienia przy moście Narutowicza

- Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. W związku z budową kanalizacji, która jest częścią inwestycji, na ul. Wierzbowej, na odcinku od mostu im. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Warzywną do piątku 21 maja, w godz. od 7 do 14.30 mogą występować utrudnienia w ruchu. Będą polegać na czasowym wyłączeniu jednego pasa ruchu - mówi Artur Gernand z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.