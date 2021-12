Budżet Przemyśla na 2022 rok uchwalony jednomyślnie. Oto przegląd nadchodzących inwestycji Łukasz Solski

Centrum Dowodzenia - Twierdza Przemyśl, czyli dokończenie budowy pawilonu na stoku narciarskim i jego przystosowanie dla potrzeb zwiedzających obiekty Twierdzy Przemyśl - 12 mln zł. Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Za nami jedno z najważniejszych posiedzeń Rady Miejskiej w Przemyślu w ciągu roku, na którym radni dyskutowali o budżecie na 2022 rok. Został on przyjęty jednomyślnie. Do miejskiej kasy trafi 414 mln 600 tys. zł. Przewidziane wydatki pochłoną 428 mln 549 tys. zł. Po wprowadzeniu do uchwalonego budżetu kwot z funduszy UE, wydatki majątkowe będą przekraczać 80 mln zł.