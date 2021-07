Były wielkie plany. Wszystko skończyło się na obietnicach. W Zagórzu nie wybudują jednak skoczni narciarskiej K-70 Konrad Karaś

Skocznie w Zagórzu k. Sanoka przechodziły już różne perturbacje. fot. Jerzy Zuba/archiwum nowiny24.pl

Obiekt o punkcie konstrukcyjnym 40 metrów to zdecydowanie za mało dla trenerów i skoczków z Zagórza. Jedyny aktywnie działający klub skoków narciarskich na Podkarpaciu dysponuje wyłącznie trzema małymi obiektami. Najzdolniejsi zawodnicy, by móc dalej się rozwijać, muszą wyjeżdżać do szkół mistrzostwa sportowego w Szczyrku lub w Zakopanem.