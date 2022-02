Cellfast Wilki Krosno biją rekordy! W wyglądzie kevlarów watahy wprowadzona zostanie tylko kosmetyczna zmiana bum

Kevlary Cellfast Wilków Krosno tradycyjnie pozostaną biało-czerwone, ponieważ podobają się kibicom Cellfast Wilki Krosno/Dariusz Błażejowski

W Cellfast Wilkach Krosno licznik sprzedanych karnetów zatrzymał się w czwartek, 10 lutego na 1870.- To nowy rekord. Już do tej pory sprzedaliśmy blisko 500 karnetów więcej niż niż przed rokiem. Jak na 1-ligowy klub jest to znakomity wynik - cieszy się Grzegorz Leśniak, prezes klubu z Krosna.