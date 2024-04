Cellfast Wilki Krosno lepsze w sparingu na swoim torze od PSŻ Poznań. W środę przyjedzie ROW Rybnik

Był to bardzo pożyteczny sprawdzian dla Wilków na swoim owalu. Obie drużyny przygotowują się do startu w Metalkas 2. Ekstralidze. Spotkanie, choć towarzyskie spotkało się z dużym zainteresowaniem kibiców, obejrzało go 3500 fanów speedwaya, którzy przyszli zobaczyć w akcji nową drużynę, z nowymi zawodnikami.

Warto przypomnieć, że w pierwszym tegorocznym sparingu Cellfast Wilki Krosno zmierzyły się z PSŻ Poznań na wyjeździe. Wataha przegrała ze Skorpionami 39:51. W Lany Poniedziałek wzięła rewanż. Nie ulega wątpliwości, że tak drużyna może dużo więcej, to tylko próbne galopy...

Wśród gospodarzy zabrakło startującego na Wyspach Brytyjskich Vaclava Milika (zdobył dla Birmingham Brummies 4 punkty - 0,d,3,0,1), u gości nie wystąpili Ryan Douglas i Matias Nielsen.

Wstępem na środowy mecz będzie program zawodów dostępny w kasach stadionu w dniu meczowym od godziny 14:30. Bramy stadionu dla kibiców zostaną otwarte o 15:30 – na godzinę przed pierwszym biegiem.

Ceny wstępu (programu meczowego):

10 zł – dla posiadaczy karnetów za okazaniem karnetu przy zakupie

20 zł – dla pozostałych kibiców

Dzieci do lat 6 – wstęp bezpłatny.