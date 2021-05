Centralna Liga Juniorów: W derbach Resovia wzięła rewanż na Stali Rzeszów [RELACJE]

- To był mecz, w którym było bardzo dużo walki, ale to przeciwnicy byli bardziej konkretni pod bramką i zasłużyli bardziej na wygraną. Dziękuję moim chłopakom za wielką ambicję i serducho. Mieliśmy słabszy dzień, ale patrzymy do przodu i realizujemy swój cel – powiedział Maciej Tokarczyk, trener Stali.

O tym jak zacięte były to derby świadczy choćby fakt, że już w pierwszej połowie trzech graczy doznało kontuzje. Bohaterem derbów był z kolei Kacper Bomba, który w końcówce wykorzystał prostopadłą piłkę i strzelił w sytuacji sam na sam obok bramkarza.