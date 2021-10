Co mieszkańcy Rzeszowa zostawiają w lombardzie? Sprzęt AGD i RTV, biżuteria oraz wiele innych rzeczy [CENY, ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

Sprawdziliśmy, co mieszkańcy Rzeszowa zostawiają w lombardzie pod zastaw. Lombard wypłaca pożyczkę w gotówce od ręki w zamian za zastawianie przedmiotu. Co nada się do zastawienia w lombardzie? Praktycznie wszystko, co ma wartość i nie pochodzi z kradzieży. Dla lombardu istotny jest fakt, czy w razie niespłacenia pożyczki uda się odsprzedać dany przedmiot. Dlatego dobrze przyjmowane są rzeczy, na które jest zawsze popyt na rynku. Zobaczcie zdjęcia i ceny z Rzeszowa!