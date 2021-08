Coraz więcej cudzoziemców chce osiedlić się na Podkarpaciu. Najliczniejsi są Ukraińcy, a dalej Włosi

Znacznie więcej niż połowa z 10 tys. ubiegających się o pobyt liczy sobie mniej niż 40 lat, niespełna 30 proc., to mężczyźni i kobiety w przedziale wiekowym 40-59 lat. Nieco chętniej migrują mężczyźni (6,4 tys.) niż kobiety (3,7 tys.). Zdecydowana większość obcokrajowców ubiegała się o pobyt czasowy – do trzech lat, niemal co czwarty otrzymał zgodę na pobyt stały, a co dziesiątemu urząd zezwolił na status pobytu obywatela Unii Europejskiej.

- Te dane nie uwzględniają osób, przebywających w Polsce tymczasowo, na przykład w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz – zastrzega Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców.