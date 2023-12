Cztery osoby poszkodowane w pożarze domu pod Mielcem. Poprzedził go wybuch gazu?

- Poszkodowani mają około 54 i 80 lat. Doznali oparzeń rąk, głowy i twarzy pierwszego oraz drugiego stopnia. Dwie osoby karetką pogotowia zostały przetransportowane do szpitala, pozostała dwójka nie chciała się tam udać i została na miejscu - tłumaczy strażak z PSP w Mielcu.

Do pożaru doszło w parterowym budynku mieszkalnym, murowanym, o wymiarach 5x8 m.

Straty nie zostały jeszcze oszacowane.

To nie pierwszy pożar, z jakim zmagali się w sobotę podkarpaccy strażacy. Do podobnego zdarzenia, lecz poważniejszego w skutkach doszło rano w Korniaktowie Południowym koło Łańcuta. Życiem przypłacił go 75-letni mężczyzna.