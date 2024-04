Czy będą wyłączenia prądu 28.04 w podkarpackim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

Grabiny - od numeru 169 do 185 oraz Grabiny Bitumy TRDK2042. 7.05 od godz. 8:00 do 17:00

Grabiny, budynki mieszkalne od numeru 169 do 185. Grabiny Bitumy 7.05 od godz. 8:00 do 17:00

Nagoszyn od kościoła w kierunku szkoły 30.04 od godz. 8:00 do 12:00

Nagawczyna nr budynku 22B 29.04 od godz. 8:00 do 18:00

Żdżary budynki mieszkalne od numeru 48 do 61C oraz od 194 do 213 C. Przysiółki Barnasie, Żurawieniec i Grabówki. 29.04 od godz. 8:00 do 16:00

Chotowa osiedle domków przy skrzyżowaniu z drogą na Głowaczową w kierunku lasu 29.04 od godz. 8:00 do 12:00

Chotowa - osiedle domków przy skrzyżowaniu z drogą na Głowaczową w kierunku lasu. 29.04 od godz. 8:00 do 12:00

Dębica ulica Gawrzyłowska od numeru 27A i 42B do skrzyżowania z ulica Polną

ulica Cisowa od numeru 2B do 31

8.05 od godz. 8:00 do 15:00

Dębica - ul. Gawrzyłowska, od numeru 27A i 42B do skrzyżowania z ulicą Polną oraz ul. Cisowa, od numeru 2B do 31.

8.05 od godz. 8:00 do 15:00

Dębica - ul, Parkowa odcinek od kina w kierunku ulicy Krakowskiej, Kraszewskiego szeregowiec Jabłonowskich, Garncarska, Lisa, Zespół Szkół numer 3, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespól Szkół Specjalnych, Kino Radość, Hala sportowa Wisłoka, Szkoła Podstawowa nr 3, sklep Biedronka przy ulicy Kraszewskiego.

10.05 od godz. 15:00 do 20:00

powiat mielecki

Radomyśl Wielki ul. Ludwika Lonczaka 12.

30.04 od godz. 8:00 do 15:00