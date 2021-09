Deszczowy rajd rowerowy UROrajd 2021 w Przemyślu [ZDJĘCIA]

Z pierwotnie zaplanowanej trasy bez zmian pozostało tylko miejsce startu i mety. Uwzględniając prognozy pogody, pozostałą część zmodyfikowano, aby nie narażać zdrowia rowerzystów i przejechać we względnie dobrej pogodzie. To się udało i większa część przejazdu odbyła się bez deszczu. Przejechano z Przemyśla do Łętowni przez Lipowicę i Kuńkowce. Finał miał miejsce w „Biesiadni Myśliwskiej” Przemyskiego Klubu Łowieckiego „Ponowa” w Łętowni.

Na starcie stawiło się 19 rowerzystów, czyli połowa zgłoszonych. Wśród nich był pan Kazimierz Kasprzyk, który za niespełna miesiąc będzie obchodził 80. urodziny. Pan Kazimierz jest z UROrajdem od początku. Jak mówi, wiek i pogoda w niczym nie przeszkadzają – trzeba tylko chęci.