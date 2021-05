Developres SkyRes pożegnał się z przyjmującą i podpisał nowy kontrakt ze środkową

Po dwóch sezonach gry w rzeszowskim klubie żegna się z Developresem przyjmująca Magdalena Grabka. - W życiu i sporcie jeżeli coś robię, to robię to na 100 procent. Cieszę się, że mogłam dołożyć do srebra swoją cegiełkę, że w każdym meczu był jakiś mój epizod, że mogłam pomóc drużynie. Naszym mocnym atutem była zespołowość, atmosfera, każda z nas ciężko pracowała - mówi w wywiadzie na stronie klubu ta bardzo lubiana siatkarka. - Najprzyjemniejsze momenty, to awans do gry o złoto i mecz Ligi Mistrzyń w Niemczech z włoską drużyną, w którym mogłam zagrać w pełnym wymiarze.

Popularna „Petarda” zdobyła dla rzeszowskiej drużyny w sumie 73 punkty, w tym 52 z ataku; ponadto zaserwowała 14 asów i zanotowała 7 bloków.