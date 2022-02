Do pracy na Podkarpaciu przyjeżdżają ludzie z całego świata. Pracują u nas nawet obywatele Australii, Tajlandii, Meksyku i Egiptu

- Branże, w których obcokrajowcy najczęściej podejmują pracę to przede wszystkim przemysłowa, transportowa i budowlana - wskazuje Wojciech Dyląg, podkarpacki rzecznik ZUS. - Sporo osób związanych jest z usługami i handlem. Nie jest już odosobnionym zjawiskiem to, że w sklepie czy restauracji obsługiwani jesteśmy przez osoby z zagranicy. Co ciekawe, zdecydowanie więcej w ubezpieczeniu społecznym jest mężczyzn niż kobiet.