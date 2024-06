Dofinansowanie in vitro w Rzeszowie. Już siedem kobiet zaszło w ciążę i urodziło się dwoje dzieci

Program oferuje dofinansowanie do 5 tys. zł na jedną procedurę biotechnologiczną, ale nie więcej niż 80 procent kosztów całej procedury. Maksymalnie można skorzystać z trzech zabiegów, które kwalifikują się do dofinansowania. Koszty ewentualnych kolejnych zabiegów ponoszą pacjenci. Istnieje możliwość dofinansowania zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego, pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednego elementu procedury z wykorzystaniem zaawansowanych metod wspomaganego rozrodu.

Aby zakwalifikować się do niego, para musi mieszkać w Rzeszowie oraz rozliczać się z Urzędem Skarbowym w tym mieście przez co najmniej 3 pełne miesiące przed dniem kwalifikacji. Nie mogą oni uczestniczyć jednocześnie w innym programie finansowanym ze środków publicznych o podobnym charakterze.

Program in vitro jest skierowany do mieszkańców Rzeszowa, zarówno kobiet w wieku 20-40 lat, jak i mężczyzn, którzy borykają się z problemami niepłodności.

Kolejne pary borykające się z bezpłodnością również mają możliwość skorzystania z leczenia in vitro. W marcu miasto poinformowało, że na bieżący rok zakwalifikowano do programu trzy nowe pary, a kolejne dziesięć oczekuje na swoją kolej.

Kwalifikowanie par odbywa się według kolejności składanych zgłoszeń, uwzględniając pierwszeństwo w kwalifikacji do programu parze, która ma schorzenie wymagające leczenia gonadotoksycznego, na przykład nowotworowe, w celu zachowania płodności do mrożenia gamet lub zarodków (dotyczy kobiet w wieku od 18 do 38 lat).

Nie jest jeszcze pewne, czy miasto będzie kontynuować program w przyszłym roku, ponieważ został uruchomiony rządowy program in vitro, finansowany z budżetu państwa.

Nie wszyscy są jednak pozytywnie nastawieni do możliwości leczenia bezpłodności, niezależnie od tego, czy jest ono finansowane przez miasto, czy rząd. Kilka dni temu przed Centrum Leczenia Niepłodności Parens w Rzeszowie aktywiści fundacji „Pro - Prawo do życia” zorganizowali pikietę sprzeciwiającą się metodzie in vitro.