Dr Hubert Kotarski, socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego: Dużo większą pracę trzeba wykonać na terenach wiejskich

Statystyki szczepień przeciwko Covid-19 nie wypadają najlepiej. Dlaczego społeczeństwo nie chce się szczepić?

Powodów głównym może być kilka. Pierwszy to taki, że do nie końca dobrze zorganizowana była akcja promocyjna. Pojawiło się dużo sprzecznych informacji również ze strony Ministerstwa Zdrowia, rządu i środowisk naukowych. Nie było jasnego, edukacyjnego przekazu od samego początku. Zaczęto robić to dopiero teraz, a to jest już troszeczkę za późno. Spowodowało to, że część osób po prostu się zraziła. Podobna sytuacja była z używaniem maseczek. Na początku pandemii pan minister zdrowia, w jednym z wywiadów powiedział, że maseczki ochronne nic nie dają i nie ma sensu ich nosić, a później zmienił zdanie. I te argumenty podnosiły też osoby, które do końca nie wierzyły w pandemię. Druga sprawa to taka, że część osób przeszła już koronawirusa i uważa, że dostali naturalną odporność, bo posiadają przeciwciała. Natomiast trzeci powód jest taki, że Polacy generalnie nie chcą się szczepić i to widać bardzo dobrze, na przykładzie szczepień na grypę. Jesteśmy jednym z narodów w Europie, który ma jedno z najniższych wskaźników jeśli chodzi o osoby, które szczepiły się na grypę. To też pokazuje, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, aby się szczepić. Na pewno też akcja edukacyjna w państwach europejskich jest dużo większa niż u nas i tam szczepienia są bardziej masowe, zwłaszcza w tych grupach, które są mocno narażone na głębsze komplikacje i cięższe przechodzenie grypy. W Polsce z bardzo dużą ostrożnością podchodzimy do szczepień. Ci, którzy chcieli się zaszczepić, na pewno już się zaszczepili, a ta fala osób, którą trzeba byłoby przekonać, jest coraz słabsza.