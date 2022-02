Drewniane domy na Podkarpaciu wystawione na sprzedaż. Gdzie się znajdują? Ile kosztują? [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

Na Podkarpaciu wystawiono na sprzedaż ponad 1500 domów. Kilkadziesiąt z nich to drewniane nieruchomości, do których możemy wejść i od razu zamieszkać. Ich cena jest adekwatnie wysoka. Są też domy do remontu, dużo tańsze. Zobaczcie drewniane domy na sprzedaż w naszym regionie! Oferty pochodzą z serwisu ogłoszeniowego otodom.pl