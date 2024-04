Dziś Bogdanka LUK Lublin vs. Asseco Resovia. Mocny sprawdzian dla obu ekip. Gra idzie o czwarte miejsce na koniec rundy zasadniczej

- Utrzymanie czwartego miejsca na koniec rundy zasadniczej, to jest nasz cel główny. Powoli myślimy już o play-offach i pracujemy ciężej fizycznie, aby przygotować się do nich jak najlepiej. Dwa mecze, które nam pozostały do zakończenia rundy zasadniczej będziemy chcieli rozegrać najlepiej, jak potrafimy, aby utrzymać tę czwartą lokatę i przystąpić z niej do play-offów - mówi Bartłomiej Mordyl, środkowy rzeszowskiej drużyny, która, jak inne ekipy PlusLigi, pracowicie spędziła świąteczne. - Mam nadzieję, że nasza forma będzie zwyżkować i w Lublinie pokażemy dobrą siatkówkę, która pozwoli nam wygrać to spotkanie - kończy zawodnik.

- W tym sezonie osiągnęliśmy to, co sobie na ten moment założyliśmy, czyli awans do fazy play-off, ale to jeszcze nie koniec. W środę we własnej hali podejmiemy Asseco Resovię Rzeszów i mocno liczymy na wasz doping. Tym bardziej miło mi poinformować, że zostaję w BOGDANCE LUK Lublin na przyszły sezon – poinformował Jan Nowakowski, środkowy bloku, dla którego to będzie czwarty sezon w Lublinie.