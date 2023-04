Dziś w Krośnie wielki debiut. Cellfast Wilki kontra "Anioły" z Torunia. Andrzej Lebiediew: W powietrzu aż pachnie emocjami

Na poziomie PGE Ekstraligi trudno mówić o słabych punktach drużyn. Zespół z Torunia ma wysokie aspiracje w tym sezonie. Będzie dążyć do osiągnięcia założonych celów. Ma ku temu predyspozycje, bo jeżdżą tam zawodnicy z wysokiej półki, jak Sajfutdinow, Dudek czy Lambert i Paweł Przedpełski. Myślę jednak, że na tym etapie sezonu mogą nie być jeszcze w optymalnej formie. Możemy to wykorzystać

Ekipa prowadzona przez Roberta Sawinę to czterokrotny mistrz Polski. Liderami popularnych Aniołów są Patryk Dudek i Emil Sajfutdinow, ale także startujący w ubiegłym sezonie Speedway Grand Prix Paweł Przedpełski czy Robert Lambert to również żużlowcy z top- u.

Krosno czekało długie lata, aż się wreszcie doczekało. Dziś o godzinie 18 żużlowcy z Krosna stoczą swój pierwszy ekstraligowy bój z For Nature Solutions KS Apatorem Toruń. To mecz drugiej rundy, przełożony z 16 kwietnia.

Dla żużlowców z Torunia będzie to pierwszy wyjazdowy mecz w tym sezonie. Apator na razie wygrał jeden mecz, nieznacznie (47:43) ze Stalą Gorzów, potem otrzymał lekcję speedwaya od Sparty Wrocław przegrywając 38: 52. W obu spotkaniach torunianie jeździli nierówno, na niektórzy nawet poniżej oczekiwań. Trudno na ich podstawie określić, jaka rzeczywiście jest siła toruńskiej drużyny w PGE Ekstralidze. Trzeci mecz z beniaminkiem z Krosna powinien dać już więcej odpowiedzi. Także na temat możliwości i siły Wilków, które minimalnie i pechowo przegrały premierę w Lesznie z Fogo Unią.

Oba teamy desygnowały do czwartkowego startu na stadionie przy ulicy Legionów swoje najmocniejsze formacje. W Aniołach pojadą także Wiktor Lampart na pozycji U24 oraz juniorzy Krzysztof Lewandowski i Mateusz Affelt. Wataha przeciwstawi im się ze swoimi liderami: Jasonem Doyle’m i Andrzejem Lebiediewem. Do ich poziomu muszą się koniecznie dostroić Vaclav Milik i Krzysztof Kasprzak. Swoje trzy grosze do dorobku swojej drużyny powinni koniecznie dołożyć Mateusz Świdnicki oraz juniorzy Krzysztof Sadurski i Denis Zieliński.