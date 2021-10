Efektowna wieża widokowa w Krynicy Zdroju. Idealny pomysł na weekendową wycieczkę niecałe 150 kilometrów od Rzeszowa [ZDJĘCIA] Marcin Trzyna

Krynica-Zdrój to bardzo popularna turystyczna miejscowość położona w Beskidzie Sądeckim, w woj. małopolskim. Urokliwe miasteczko jest niezwykle lubianym ośrodkiem przez turystów, również z Podkarpacia. Dogodnością jest bliska odległość - trasa z Jasła do Krynicy Zdroju wynosi zaledwie 70 km, a z Rzeszowa jest to 150 kilometrów. Jedną z największych atrakcji w Krynicy jest wieża widokowa, która znajduje się na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena (896m). To pierwsza w Polsce wieża widokowa w koronach drzew o unikalnej konstrukcji drewnianej. Wieża, która została otwarta w sierpniu 2019 roku, ma wysokość 49,5 m. Z samego szczytu wieży można zobaczyć góry po słowackiej stronie.