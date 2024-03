Efektowne szkolenie wysokościowe Straży Granicznej, policji i GOPR z wykorzystaniem śmigłowców Black Hawk [ZDJĘCIA, WIDEO]

Działania wysokościowe z wykorzystaniem śmigłowców należą do tych najtrudniejszych, dlatego służby regularnie doskonalą zgranie załogi oraz doskonalenie technik linowych.

- Współpraca funkcjonariuszy i ratowników w trakcie szkolenia to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy specjalistycznej. Przekłada się na efektywność i bezpieczeństwo podczas realizowanych na co dzień działań bojowych i ratowniczych - dodaje por. Zakielarz.