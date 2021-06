Euro 2020. Dziś mecz Szwecja - Polska. To nasz pierwszy finał! - mówi Paulo Sousa. Gramy o awans do 1/8 finału

Ledwie ostygły emocje po meczu „o życie” z Hiszpanią, a już w środę o godz. 18 czeka nas kolejne starcie o być albo nie być w Euro 2020. Jedno jest pewne: wygrana ze Szwecją, nawet w najniższych rozmiarach, da nam awans, remis lub porażka oznaczają pożegnanie z turniejem.

Korespondencja z Sankt Petersburga: Biało-Czerwoni ostatni trening przed najważniejszym jak dotąd meczem 2021 roku przeprowadzili jeszcze w Gdańsku. Wciąż nie trenował Jakub Moder, który ma problemy z kolanem. Wychowanek Lecha Poznań przeszedł rezonans magnetyczny, a decyzja o jego występie zapadnie kilka godzin przed meczem.

Ponieważ stadion Zenit Arena w Sankt Petersburgu gościł będzie aż siedem meczów Euro, a w fazie grupowej będzie to już szósty mecz na nim rozgrywany, nasza drużyna przyleciała do Rosji dopiero po obiedzie. Zamieszkała w hotelu Astoria w centrum miasta - tym samym, w którym przebywała przed przegranym spotkaniem ze Słowacją. Kibice wierzą w Polskę Kilkudziesięciu kibiców z Polski ponownie przyszło pod hotel, aby powitać naszą kadrę. Duch znów wrócił do naszego narodu.

- Wierzę w awans. Mało tego: już zabukowałem bilety do Kopenhagi, bo jestem przekonany, że zagramy tam w poniedziałek z Anglią, Chorwacją lub Czechami - mówił nam Andrzej z Warszawy, który z grupą przyjaciół wybrał się do St. Petersburga.

- Dla nas to jest finał! Musimy wygrać, żeby pozostać w turnieju. Musimy to zrobić dla Polski, żeby grać kolejne mecze w fazie pucharowej - podkreślał selekcjoner Paulo Sousa podczas ostatniej konferencji prasowej przed meczem. - Wydaje mi się, że kibice ufają tej drużynie, szczególnie kiedy ta ma mentalność zwycięzców. Możemy wygrać w każdym meczu, jeżeli gramy z właściwą mentalnością - dodawał Portugalczyk. Nie tylko selekcjoner i kibice wierzą w naszą kadrę. - Po pierwszym meczu było ogromne rozczarowanie, po drugim zachwyt. Z Hiszpanią naprawdę było okej, piłkarze zasłużyli na pochwały. Cieszę się, że praca wykonana między meczami ze Słowacją a Hiszpanią przyniosła efekt. Piłkarze się przygotowali i mieli plan na mecz. Dobrze to wyglądało - podkreślał Sławomir Peszko, były piłkarz reprezentacji Polski, który podczas na Euro 2020 pełni rolę eksperta w TVP Sport.

Spytaliśmy go także, co było na razie najlepsze i najgorsze w naszej grze.

- Mocne punkty: zespół, ale dopiero w drugim meczu. Natomiast w pierwszym chyba trochę zawiodło przygotowanie fizyczne - albo była ta drużyna trochę zajechana, albo coś. Na pewno wolniej biegaliśmy niż cztery dni później - podkreślał. I był optymistą w kwestii awansu? - Jeżeli powtórzymy taki mecz, jak z Hiszpanią, to jestem optymistą - zadeklarował. Białe noce i nasze szanse W St. Petersburgu kibiców zbyt wielu nie widać, ale w 8-milionowym mieście łatwo się „zgubić”. Na stronie UEFA wciąż są do kupienia bilety. Ceny: od 50 do 185 euro. Pierwsze godziny pobytu w pięknym rosyjskim mieście nasi fani poświęcili na zwiedzanie, a czerwcowe białe noce naprawdę temu sprzyjają. Tutaj ciemno jest tylko między północą a 2 w nocy. Nasi piłkarze nie przyjechali jednak do Rosji na wycieczkę, ale chcą wykonać dobrą robotę, zakończoną awansem. Po tym, jak swoje mecze zakończyły już grupy A, B, C i D wiemy, że do bezpośredniego awansu - nawet z 3. miejsca - potrzebne jest zdobycie czterech punktów w tabeli. Tyle da nam tylko wygrana. Ewentualnie z trzema mogą awansować ekipy z nieujemnym bilansem bramkowym, ale naszej drużyny to nie dotyczy.

Ważne jest też to, że Szwedzi mają już pewny awans bez względu na wynik meczu z Polską. Dziennikarze pytali więc naszego pomocnika Mateusza Klicha, czy sytuacja w tabeli będzie miała znaczenie. - Myślę, że nie. Wygrywając z nami Szwecja będzie na pierwszym miejscu w tabeli, a każdy chciałby wygrać grupę. Wydaje mi się, że nie będą kalkulować - podkreślał.

Przyznał też, że ostatnie dni na zgrupowaniu kadry w Sopocie były spokojniejsze, niż te między Słowacją a Hiszpanią. - Mecz z Hiszpanią nas uspokoił, nie musieliśmy się żegnać z turniejem, jest szansa wyjść z grupy. To, jak graliśmy, że mogliśmy wygrać, na pewno nam pomoże. To punkt wyjściowy do naszej gry i mamy przekonanie, że pomoże nam to wygrać ze Szwecją i wyjść z grupy - przyznawał Mateusz Klich.

Polska odpadnie z Euro, jeśli przegra lub zremisuje. Zwycięstwo nad Szwecją zagwarantuje nam za to wyjście z grupy, i to niezależnie od wyniku drugiego meczu. Jeśli Hiszpania pokona Słowację, to Polska zajmie drugie miejsce. W przypadku remisu w drugim meczu po cztery punkty będą mieć aż trzy drużyny i decydujący będzie bilans bramkowy z meczów bezpośrednich.

Problem jest taki, że Polacy mają za sobą serię pięciu meczów bez zwycięstwa, z tylko jedną wygraną ostatnich dziewięciu meczach. „Gramy u siebie” - zaintonowali kibice pod hotelem Astoria. Czy ktoś to może zepsuć?

EURO 2020: Kiedy zagramy, jeśli awansujemy?