Eurobud Jarosław chce zrewanżować się Zagłębiu Lubin. Wygrać piąty raz z rzędu

Eurobud jednak z pierwszej serii gier, a Eurobud obecnie to niby te same nazwy, ale inne drużyny. Obecna wygrała cztery mecze z rzędu i wskoczyła na trzecią lokatę w tabeli. Zagłębie co prawda lideruje z tylko jedną porażką, ale kiedy, jak nie teraz będące na fali jarosławianki i do tego we własnej z hali z wsparciem fantastycznych kibiców, powinny pokusić się komplet oczek.