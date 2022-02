Europejski dzień numeru alarmowego 112. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart uhonorowała trójkę operatorów [ZDJĘCIA]

Z tej okazji Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart uhonorowała trójkę operatorów numeru 112 doceniając ich poświecenie w niesieniu pomocy potrzebującym

Uroczystość odbyła się w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie, które jest jednym z 17 działających na terenie Polski i stanowi ważny element w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie woj. podkarpackiego.

Z danych wojewody wynika, że w 2021 roku na numer alarmowy 112 obsługiwany przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie wpłynęło ok. 849 tys. zgłoszeń, z czego 531 071 to zgłoszenia niezasadne (fałszywe i anulowane) co stanowi aż 62,55 proc.