eWinner 1. Liga. Historyczny mecz w Krośnie, wielkie zainteresowanie kibiców

Cellfast Wilki Krosno zmierzą się z ekipą Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Nie da się oczywiście ukryć, że to właśnie gospodarze są zdecydowanym faworytem tego spotkania, bo przecież mają świetną passę i na razie nic nie wskazuje na to, by mieli się zatrzymać. Żużlowcy z Podkarpacia wygrali siedem ostatnich spotkań i są niespodziewanym liderem tabeli.

Gdańszczanom nie widzie się już tak dobrze - w ośmiu spotkaniach odnieśli tylko trzy zwycięstwa i w tej chwili zajmują czwarte miejsce w ligowej tabeli.

Dla kibiców w Krośnie poniedziałkowy mecz będzie oczywiście wyjątkowy, bo nigdy wcześniej nie mieli jeszcze okazji oglądać ligowego żużla w blasku jupiterów. Nikogo też nie trzeba było dwa razy namawiać, by w takim wydarzeniu wziąć udział - w piątek (gdy rozpoczęła się sprzedaż biletów na mecz) już godzinę przed otwarciem kas ustawiły się spore kolejki. Nie ma więc raczej wątpliwości, że wszystkie bilety na dzisiejszy mecz zostaną sprzedane (oczywiście w dozwolonej ilości).