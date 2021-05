eWinner 1 Liga. Ulubiony wynik księgowego! Cellfast Wilki Krosno objechały skromnie Unię Tarnów i wciąż są liderem tabeli

Dla Unii było to bardzo ważne spotkanie. Wiele osób mówiło wręcz, że tarnowianie jadą o życie. Nic więc dziwnego, że przystąpili do tego meczu naprawdę zmobilizowani, co pokazali od pierwszych wyścigów. Krośnianie byli oczywiście faworytami, ale początek meczu pokazał już, że to nie będzie wcale tak łatwa przeprawa jak w Krośnie.

Pierwszy bieg padł łupem Wilków, ale potem po podwójnej wygranej w biegu juniorskim prowadzenie przejęli gospodarze i dopiero po 6. biegu krośnianie za sprawą duetu Tobiasz Musielak - Mateusz Szczepaniak zdołali odrobić straty. "Jaskółki" jednak jeszcze raz zdołały się odgryźć, ale tym razem Wilki szybciej odrobiły straty - w 8. wyścigu ponownie Musielak ze Szczepaniakiem wygrali podwójnie i minimalną przewagę w meczu mieli goście.

Od tego momentu żużlowcy z Krosna starali się powiększać dystans nad zawodnikami Unii i wychodziło im to naprawdę nieźle, bo przed biegami nominowanymi prowadzili już 6 "oczkami" (42:36). To jednak pozwalało na manewry taktyczne gospodarzom i w biegu 14. z rezerwy taktycznej pojechał ich lider Rohan Tungate, który w parze z Ernestem Kozą przywiózł na 5:1 Szczepaniaka i Milika.