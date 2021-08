eWinner 2 liga. Daniel Myśliwiec, trener Stali Rzeszów: Pomyliłem się

Myślę, że nie do końca byliśmy zaskoczeni tym, że Pogoń zagrała dobry mecz. Byliśmy jednak zaskoczeni strategią, jaką obrał trener Chrobak, tym że jego zespół dosyć odważnie poczynał sobie w ataku pozycyjnym. Nastawialiśmy się na początku na kontrataki, bo uważaliśmy, że dzięki temu można najwięcej zyskać, ale tutaj się pomyliłem. Skorygowaliśmy to w okolicy 30 minuty i dawało to sytuacje bramkowe. Za drugą połowę muszę bardzo mocno pochwalić z pewnością drużynę Pogoni, ale przede wszystkim moich piłkarzy, bo zarówno podstawowa jedenastka jak i zmiennicy wnieśli bardzo dużo. Cieszyło to, że byli konsekwentni w realizacji strategii ofensywnej i za to zostali nagrodzeni, za co duży szacunek dla moich piłkarzy.

Krzysztof Chrobak, Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Spodziewaliśmy się bardzo trudnego meczu i taki był. Byłem bardzo zadowolony z przebiegu spotkania do przerwy. Wskazywały na to tak wynik, jak i obraz gry. Mecz był bardzo wyrównany, obie strony stworzyły po kilka sytuacji, my wykorzystaliśmy jedną i nie ukrywam, że mieliśmy pewną nadzieję, że będziemy dzisiaj w stanie dowieźć trzy punkty do końca. Również początek drugiej połowy nie wskazywał na porażkę, natomiast końcówka, niestety, okazała się dla nas bardzo nieprzychylna. Przypuszczam, że jest to trochę również efekt ubytku sił – ten mecz kosztował nas bardzo dużo energii i później nie pilnowaliśmy już tak dyscypliny taktycznej, byliśmy bardziej rozciągnięci, co Stal doskonale wykorzystała. Cieszy nasza postawa, szczególnie do przerwy. Świadczy to o tym, że zespół ma pełen potencjał, bo graliśmy dzisiaj z pretendentem do awansu, więc ta pierwsza połowa wskazuje na to, że gdybyśmy utrzymali takie tempo i reżim gry, to wydaje się, że jesteśmy w stanie podjąć walkę z każdym zespołem. Natomiast czas pokaże, czy to tylko mobilizacja na pół meczu, czy rzeczywiście będziemy zespołem, który będzie potrafił utrzymać pewne walory przez cały czas gry. Gratuluję gościom – na pewno dla nich są to bardzo ważne punkty, bo mają wiadomy cel, natomiast my w tej chwili musimy jak najszybciej pomyśleć o kolejnym spotkaniu i się do niego przygotować.