eWinner 2 liga. Hit przy Hetmańskiej. Rywal Stali Rzeszów też świetnie zaczął sezon

Stal Rzeszów bardzo dobrze zaczęła nowy sezon . Ma na swoim koncie sześć punktów i stosunek bramek 8:2. Jeszcze lepiej w te rozgrywki weszła Chojniczanka Chojnice, która wygrała dwa razy po 4:0 i jest liderem eWinner 2 ligi. To tylko pokazuje, że w sobotni wieczór przy Hetmańskiej można się spodziewać prawdziwych fajerwerków. Oba zespoły stawiają bowiem na ofensywny futbol, lubią być przy piłce i stwarzają dużo sytuacji bramkowych. No i wreszcie wiele z nich zamieniają na gole.

Rzeszowianie spełniają oczekiwania swoich kibiców, ale do pewnych rzeczy można, a nawet należy się przyczepić. Zarówno przeciwko Garbarni Kraków, jak i Pogoni Grodzisk Mazowiecki biało-niebiescy nie zaczynali od razu z wysokiego „C”. O ile w tym pierwszym przypadku cały czas Stal miała wszystko pod kontrolą, to już na wyjeździe długo mecz się jej nie układał. Faktem jednak jest, że jak już rzeszowianie rzucają się rywalowi do gardeł, to ten jest w ogromnych tarapatach.