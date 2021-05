eWinner 2 liga. Konflikt na linii kibice Stali Rzeszów - klub narastał, aż wszystko eksplodowało

Wydarzenia z sobotniego wieczoru to była kulminacja wielu poprzednich zdarzeń. Wszystko zaczęło się w lipcu ubiegłego roku. Stal Rzeszów grała finał barażu z Apklan Resovią i właśnie wtedy miało dojść do pierwszego zgrzytu na linii kibice-Michał Wlaźlik, dyrektor zarządzający rzeszowian.

Szybko jednak stadiony znów zostały zamknięte dla fanów. Wiosną długo biało-niebiescy domowe mecze rozgrywali w Stalowej Woli i po jednym z nich - z Motorem Lublin, na stadionie w Rzeszowie na drużynę czekali kibice. Krótko mówiąc - nie po to, aby poklepać piłkarzy po plecach. Było ostro, ale do rękoczynów nie doszło.

Później rzeszowianie zagrali jeszcze w Stalowej Woli mecz z Garbarnią Kraków, również przegrany, a po nim miał nastąpić powrót do domu, czyli na Stadion Miejski w Rzeszowie.

Wiadomo, że to przed spotkaniem z Chojniczanką, inaugurującym ten obiekt po remoncie, doszło do spotkania prezesa Rafała Kalisza z przedstawicielami kibiców i doszli oni do porozumienia. W trakcie spotkania z drużyną z Chojnic na trybunach panowała kapitalna atmosfera. Wydawało się więc, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Tak było do soboty...

Po meczu z Sokołem Ostróda piłkarze podziękowali fanom za doping i zaczęli iść w stronę szatni. Kibice, którzy pewnie oczekiwali wspólnego fetowania zwycięstwa posłali w stronę zawodników wulgaryzmy, a za moment byli już pod wejściem do szatni. I się do niej dostali, gdzie doszło do przepychanek. Na szczęście sytuację udało się szybko uspokoić.