eWinner 2 liga. Stal Rzeszów bezbramkowo zremisowała w hicie z Ruchem Chorzów [RELACJA, ZDJĘCIA]

Atmosferę piłkarskiego święta w Chorzowie było czuć już od przynajmniej kilku dni, a już w niedzielę, od samego rana, to napięcie tylko rosło. Na stadionie przy ulicy Cichej pojawiło się blisko osiem tysięcy kibiców. Tak, to miało być prawdziwe widowisko…

Najwyraźniej ta gorąca atmosfera bardziej udzieliła się graczom Stali Rzeszów, bo w pierwszej połowie długo nie mogli złapać rytmu. Początkowo wręcz dali się zepchnąć rywalom do defensywy, a mocno dawał się im we znaki Daniel Szczepan. Jego dwa strzały obronił jednak Wiktor Kaczorowski.

Z czasem gra się wyrównała, ale wciąż nie można było powiedzieć, że rzeszowianie prezentują to, co bez wątpienia potrafią. Akcje im się nie kleiły, było sporo nerwowości, a przez to straty.

Po jednej z nich w bardzo dobrej sytuacji znalazł się Tomasz Foszmańczyk, lecz klasę pokazał Kaczorowski, broniąc uderzenie nogą.